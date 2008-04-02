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Валетто Вадим Борисович

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

20.09.1951

Дата смерти

02.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1951

Отец: Валетто Борис Глебович

Мать: Валетто Анна Михайловна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
13.03.1971

Дочь: Валетто Алена Вадимовна

Мать ребёнка: Валетто Лидия Николаевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
До 1971

Жена: Валетто Лидия Николаевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
04.12.1974

Сын: Валетто Сергей Вадимович

Мать ребёнка: Валетто Нина Михайловна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Развод
До 1974

Жена: Валетто Лидия Николаевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
До 1974

Жена: Валетто Нина Михайловна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
23.09.1980

Сын: Валетто Дмитрий Вадимович

Мать ребёнка: Валетто Нина Михайловна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.10.1984

Сын: Валетто Евгений Вадимович

Мать ребёнка: Валетто Нина Михайловна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
02.04.2008
Кропивницкий, Кіровоградська область
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