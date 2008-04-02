Валетто Вадим Борисович
Место рождения
Дата рождения20.09.1951
Дата смерти02.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1951
Отец: Валетто Борис Глебович
Мать: Валетто Анна Михайловна
Рождение ребёнка
13.03.1971
Дочь: Валетто Алена Вадимовна
Мать ребёнка: Валетто Лидия Николаевна
Бракосочетание
До 1971
Жена: Валетто Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
04.12.1974
Мать ребёнка: Валетто Нина Михайловна
Развод
До 1974
Жена: Валетто Лидия Николаевна
Бракосочетание
До 1974
Жена: Валетто Нина Михайловна
Рождение ребёнка
23.09.1980
Сын: Валетто Дмитрий Вадимович
Мать ребёнка: Валетто Нина Михайловна
Рождение ребёнка
03.10.1984
Сын: Валетто Евгений Вадимович
Мать ребёнка: Валетто Нина Михайловна
Смерть
02.04.2008