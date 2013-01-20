Валетто (Швец) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1956
Дата смерти20.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1974
Отец ребёнка: Валетто Вадим Борисович
Бракосочетание
До 1974
Рождение ребёнка
23.09.1980
Сын: Валетто Дмитрий Вадимович
Отец ребёнка: Валетто Вадим Борисович
Рождение ребёнка
03.10.1984
Сын: Валетто Евгений Вадимович
Отец ребёнка: Валетто Вадим Борисович
Смерть
20.01.2013