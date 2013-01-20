Валетто (Швец) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валетто (Швец) Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1956

Дата смерти

20.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1974

Сын: Валетто Сергей Вадимович

Отец ребёнка: Валетто Вадим Борисович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
До 1974

Муж: Валетто Вадим Борисович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
23.09.1980

Сын: Валетто Дмитрий Вадимович

Отец ребёнка: Валетто Вадим Борисович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
03.10.1984

Сын: Валетто Евгений Вадимович

Отец ребёнка: Валетто Вадим Борисович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
20.01.2013
Кропивницкий, Кіровоградська область
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