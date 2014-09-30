Валетто (Волкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валетто (Волкова) Анна Михайловна

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

08.04.1924

Дата смерти

30.09.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
10.07.1949

Муж: Валетто Борис Глебович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.09.1951

Сын: Валетто Вадим Борисович

Отец ребёнка: Валетто Борис Глебович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
08.11.1958

Дочь: Валетто Лариса Борисовна

Отец ребёнка: Валетто Борис Глебович

Кропивницкий, Кіровоградська область
Смерть
30.09.2014
Кропивницкий, Кіровоградська область
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