Валетто (Волкова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.04.1924
Дата смерти30.09.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1949
Рождение ребёнка
20.09.1951
Отец ребёнка: Валетто Борис Глебович
Рождение ребёнка
08.11.1958
Дочь: Валетто Лариса Борисовна
Отец ребёнка: Валетто Борис Глебович
Смерть
30.09.2014