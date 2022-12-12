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Валетто Глеб Васильевич

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

08.12.1901

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1901

Отец: Валетто Василий Леонардович

Мать: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Военная служба
С 15.05.1923 по 20.10.1924
Курсант. 18-й учебный стрелковый полк.
Рождение ребёнка
27.11.1926

Сын: Валетто Борис Глебович

Мать ребёнка: Валетто Евдокия Васильевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
До 1926

Жена: Валетто Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.1930

Сын: Валетто Виктор Глебович

Мать ребёнка: Валетто Евдокия Васильевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Военная служба
С 10.07.1941 по ?.08.1945
Орудийный номер. 1013 стрелковый полк.
Рождение ребёнка
15.08.1942

Дочь: Силантьева Ангелина Глебовна

Мать ребёнка: Валетто Евдокия Васильевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Военная награда
21.05.1945
Медаль "За отвагу"
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны 2 степени
Смерть
1987
Кропивницкий, Кіровоградська область
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