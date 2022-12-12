Валетто Глеб Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1901
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1901
Отец: Валетто Василий Леонардович
Мать: не указана
Военная служба
С 15.05.1923 по 20.10.1924
Курсант. 18-й учебный стрелковый полк.
Рождение ребёнка
27.11.1926
Мать ребёнка: Валетто Евдокия Васильевна
Бракосочетание
До 1926
Рождение ребёнка
08.03.1930
Мать ребёнка: Валетто Евдокия Васильевна
Военная служба
С 10.07.1941 по ?.08.1945
Орудийный номер. 1013 стрелковый полк.
Рождение ребёнка
15.08.1942
Дочь: Силантьева Ангелина Глебовна
Мать ребёнка: Валетто Евдокия Васильевна
Военная награда
21.05.1945
Медаль "За отвагу"
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны 2 степени
Смерть
1987