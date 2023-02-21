Камкин Иван Иванович
Место рожденияг.Красный Холм
Дата рождения08.06.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1844
Отец: Камкин Иван Евграфович
Мать: Камкина Мария Ивановна
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
04.08.1876
Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Бородавкина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
24.12.1885
Дочь: Могила София Ивановна
Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна
г.Красный Холм, Тверской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коцубинская Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евграфова Вера Ивановна
Мать ребёнка: не указана
г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно