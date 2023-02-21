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Камкин Иван Иванович

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Место рождения

г.Красный Холм

Дата рождения

08.06.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1844

Отец: Камкин Иван Евграфович

Мать: Камкина Мария Ивановна

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
04.08.1876

Сын: Камкин Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Бородавкина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
24.12.1885

Дочь: Могила София Ивановна

Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна

г.Красный Холм, Тверской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камкин Тихон Иванович

Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коцубинская Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Камкина Любовь Никифоровна

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евграфова Вера Ивановна

Мать ребёнка: не указана

г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камкина Любовь Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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