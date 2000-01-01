Камкина (Белоногина) Любовь Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамкина (Белоногина) Любовь Никифоровна

Камкина (Белоногина) Любовь Никифоровна

avatar

Место рождения

г.Красный Холм

Дата рождения

1853

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Белоногин Никифор Кузьмич

Мать: не указана

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
04.08.1876

Сын: Камкин Всеволод Иванович

Отец ребёнка: Камкин Иван Иванович

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Бородавкина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
24.12.1885

Дочь: Могила София Ивановна

Отец ребёнка: Камкин Иван Иванович

г.Красный Холм, Тверской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камкин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Камкин Иван Иванович

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Камкин Иван Иванович

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коцубинская Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Камкин Иван Иванович

г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камкин Иван Иванович

Смерть
1892
г.Красный Холм
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close