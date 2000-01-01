Камкина (Белоногина) Любовь Никифоровна
Место рожденияг.Красный Холм
Дата рождения1853
Дата смерти1892
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Белоногин Никифор Кузьмич
Мать: не указана
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
04.08.1876
Отец ребёнка: Камкин Иван Иванович
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Бородавкина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
24.12.1885
Дочь: Могила София Ивановна
Отец ребёнка: Камкин Иван Иванович
г.Красный Холм, Тверской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Камкин Иван Иванович
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Камкин Иван Иванович
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коцубинская Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Камкин Иван Иванович
г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камкин Иван Иванович
Смерть
1892
г.Красный Холм