Камкина (Комендантова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камкина (Комендантова) Мария Ивановна

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Место рождения

г.Красный Холм

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
08.06.1844

Сын: Камкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Камкин Иван Евграфович

г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камкин Иван Евграфович

Смерть
Неизвестно
г.Красный Холм
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