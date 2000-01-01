Камкин Всеволод Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камкин Всеволод Иванович

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Место рождения

г.Красный Холм

Дата рождения

04.08.1876

Дата смерти

11.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1876

Отец: Камкин Иван Иванович

Мать: Камкина Любовь Никифоровна

г.Красный Холм
Бракосочетание
1904

Жена: Камкина Нина Григорьевна

г.Иркутск
Рождение ребёнка
08.03.1908

Сын: Камкин Ростислав Всеволодович

Мать ребёнка: Камкина Нина Григорьевна

г.Иркутск
Смерть
11.05.1938
г.Иркутск
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