Камкин Всеволод Иванович
Место рожденияг.Красный Холм
Дата рождения04.08.1876
Дата смерти11.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1876
Отец: Камкин Иван Иванович
г.Красный Холм
Бракосочетание
1904
Жена: Камкина Нина Григорьевна
г.Иркутск
Рождение ребёнка
08.03.1908
Сын: Камкин Ростислав Всеволодович
Мать ребёнка: Камкина Нина Григорьевна
г.Иркутск
Смерть
11.05.1938
г.Иркутск