Тыщук (Цеханович) Раиса Ехиэльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыщук (Цеханович) Раиса Ехиэльевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1943

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1943

Отец: Цеханович Ехиэль (Борисович)

Мать: Цеханович Анастасия Михайловна

Бракосочетание
18.03.1965

Муж: Тыщук Василий

Рождение ребёнка
16.09.1965

Дочь: Красова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Тыщук Василий

Рождение ребёнка
26.02.1971

Сын: Тыщук Илья Васильевич

Отец ребёнка: Тыщук Василий

Место жительства
Неизвестно
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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