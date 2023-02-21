Тыщук (Цеханович) Раиса Ехиэльевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1943
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1943
Бракосочетание
18.03.1965
Муж: Тыщук Василий
Рождение ребёнка
16.09.1965
Дочь: Красова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Тыщук Василий
Рождение ребёнка
26.02.1971
Отец ребёнка: Тыщук Василий
Место жительства
Неизвестно
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)