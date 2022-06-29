Красова (Тыщук) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красова (Тыщук) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1965

Отец: Тыщук Василий

Мать: Тыщук (Цеханович) Раиса Ехиэльевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.01.1987

Дочь: Домничева (Красова) Анастасия Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.07.1995

Сын: Красов Артём Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

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