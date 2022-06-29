Красова (Тыщук) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1965
Отец: Тыщук Василий
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.01.1987
Дочь: Домничева (Красова) Анастасия Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.07.1995
Сын: Красов Артём Вячеславович
Отец ребёнка: не указан