Тыщук Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТыщук Василий

Тыщук Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.03.1965

Жена: Тыщук Раиса Ехиэльевна

Рождение ребёнка
16.09.1965

Дочь: Красова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Тыщук Раиса Ехиэльевна

Рождение ребёнка
26.02.1971

Сын: Тыщук Илья Васильевич

Мать ребёнка: Тыщук Раиса Ехиэльевна

Место жительства
Неизвестно
Украина, Старая Выжевка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close