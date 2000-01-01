Тыщук Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.03.1965
Жена: Тыщук Раиса Ехиэльевна
Рождение ребёнка
16.09.1965
Дочь: Красова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Тыщук Раиса Ехиэльевна
Рождение ребёнка
26.02.1971
Мать ребёнка: Тыщук Раиса Ехиэльевна
Место жительства
Неизвестно
Украина, Старая Выжевка