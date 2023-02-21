Тыщук Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1971
Отец: Тыщук Василий
Мать: Тыщук Раиса Ехиэльевна
Бракосочетание
09.08.1991
Жена: Тыщук Анна
Рождение ребёнка
01.09.1993
Мать ребёнка: Тыщук Анна
Рождение ребёнка
16.02.1999
Сын: Тыщук Кирилл Ильич
Мать ребёнка: Тыщук Анна
Рождение ребёнка
19.04.2012
Сын: Тыщук Михаил Ильич
Мать ребёнка: Тыщук Анна
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния