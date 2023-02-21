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Тыщук Илья Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1971

Отец: Тыщук Василий

Мать: Тыщук Раиса Ехиэльевна

Бракосочетание
09.08.1991

Жена: Тыщук Анна

Рождение ребёнка
01.09.1993

Сын: Тыщук Константин Ильич

Мать ребёнка: Тыщук Анна

Рождение ребёнка
16.02.1999

Сын: Тыщук Кирилл Ильич

Мать ребёнка: Тыщук Анна

Рождение ребёнка
19.04.2012

Сын: Тыщук Михаил Ильич

Мать ребёнка: Тыщук Анна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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