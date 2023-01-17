Тыщук (Меньшакова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.08.1991
Рождение ребёнка
01.09.1993
Отец ребёнка: Тыщук Илья Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1999
Сын: Тыщук Кирилл Ильич
Отец ребёнка: Тыщук Илья Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.2012
Сын: Тыщук Михаил Ильич
Отец ребёнка: Тыщук Илья Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния