Тыщук (Меньшакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыщук (Меньшакова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.08.1991

Муж: Тыщук Илья Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1993

Сын: Тыщук Константин Ильич

Отец ребёнка: Тыщук Илья Васильевич

Рождение ребёнка
16.02.1999

Сын: Тыщук Кирилл Ильич

Отец ребёнка: Тыщук Илья Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.2012

Сын: Тыщук Михаил Ильич

Отец ребёнка: Тыщук Илья Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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