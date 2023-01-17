Домничева (Красова) Анастасия Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1987
Отец: не указан
Мать: Красова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.2008
Сын: Домничев Иван Константинович
Отец ребёнка: Домничев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Домничев Константин
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния