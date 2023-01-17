Домничева (Красова) Анастасия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домничева (Красова) Анастасия Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1987

Отец: не указан

Мать: Красова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.2008

Сын: Домничев Иван Константинович

Отец ребёнка: Домничев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домничев Константин

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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