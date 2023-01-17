Цеханович (Андрианова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеханович (Андрианова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1943

Дочь: Тыщук Раиса Ехиэльевна

Отец ребёнка: Цеханович Ехиэль (Борисович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цеханович Ехиэль (Борисович)

Место жительства
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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