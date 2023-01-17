Цеханович (Андрианова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1943
Дочь: Тыщук Раиса Ехиэльевна
Отец ребёнка: Цеханович Ехиэль (Борисович)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно