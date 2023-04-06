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Поздняков Василий Тихонович

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Место рождения

Приморск

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Поздняков Тихон Ананьевич

Мать: Позднякова Дарья Дмитриевна

Бракосочетание
12.11.1907

Жена: Позднякова Агафья Андреевна

ГАЗО
Рождение ребёнка
23.03.1908

Сын: Поздняков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Позднякова Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
09.05.1909

Сын: Поздняков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Позднякова Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Поздняков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Позднякова Агафья Андреевна

Бракосочетание
21.01.1919

Жена: Позднякова Мария Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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