Поздняков Василий Тихонович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
12.11.1907
ГАЗО
Рождение ребёнка
23.03.1908
Сын: Поздняков Яков Васильевич
Мать ребёнка: Позднякова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
09.05.1909
Сын: Поздняков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Позднякова Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Поздняков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Позднякова Агафья Андреевна
Бракосочетание
21.01.1919
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно