Поздняков Тихон Ананьевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти21.02.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Поздняков Василий Тихонович
Мать ребёнка: Позднякова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Буцикина Ефросинья Тихоновна
Мать ребёнка: Позднякова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.09.1895
Мать ребёнка: Позднякова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.07.1897
Дочь: Ткачева Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Позднякова Дарья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1900
Причина смерти: инсульт