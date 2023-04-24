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Поздняков Тихон Ананьевич

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Место рождения

Приморск

Дата рождения

1861

Дата смерти

21.02.1900

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Поздняков Василий Тихонович

Мать ребёнка: Позднякова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Буцикина Ефросинья Тихоновна

Мать ребёнка: Позднякова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.09.1895

Сын: Поздняков Иван Тихонович

Мать ребёнка: Позднякова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.07.1897

Дочь: Ткачева Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Позднякова Дарья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Дарья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1900
Причина смерти: инсульт
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