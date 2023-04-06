Позднякова (Селезнева) Агафья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти02.02.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
12.11.1907
ГАЗО
Рождение ребёнка
23.03.1908
Сын: Поздняков Яков Васильевич
Отец ребёнка: Поздняков Василий Тихонович
Рождение ребёнка
09.05.1909
Сын: Поздняков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Поздняков Василий Тихонович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Поздняков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Поздняков Василий Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1915
Причина смерти: туберкулез