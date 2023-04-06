Позднякова (Селезнева) Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Селезнева) Агафья Андреевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1881

Дата смерти

02.02.1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Селезнев Андрей Васильевич

Мать: Селезнева Ксения Тимофеевна

Бракосочетание
12.11.1907

Муж: Поздняков Василий Тихонович

ГАЗО
Рождение ребёнка
23.03.1908

Сын: Поздняков Яков Васильевич

Отец ребёнка: Поздняков Василий Тихонович

Рождение ребёнка
09.05.1909

Сын: Поздняков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Поздняков Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Поздняков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Поздняков Василий Тихонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1915
Причина смерти: туберкулез
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