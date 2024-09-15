Свищ Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиДо 1786
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Свищ Стефан (Степан)
Мать: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свищ Анна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен
Мать ребёнка: Свищ Анна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свищ Карп
Мать ребёнка: Свищ Анна Карповна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Свищ Анна Карповна
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751
Сын: Свищ Федор
Мать ребёнка: Свищ Анна Карповна
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Свищ Анна Карповна
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Смерть
До 1786
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет