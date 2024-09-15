Свищ Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищ Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

До 1786

Пол

Мужской

Отец

Мать

1671 г.р.

Жена

1707 г.р.

Дети

1744 г.р.
Между 1750 и 1751 г.р.
1752 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Свищ Стефан (Степан)

Мать: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свищ Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен

Мать ребёнка: Свищ Анна Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свищ Карп

Мать ребёнка: Свищ Анна Карповна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Свищ Анна Карповна

Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751

Сын: Свищ Федор

Мать ребёнка: Свищ Анна Карповна

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Свищ Анна Карповна

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Смерть
До 1786
Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет

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