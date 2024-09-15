Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Свищ Трофим
Отец ребёнка: Свищ Стефан (Степан)
Рождение ребёнка
1703
Сын: Свищ Матфей
Отец ребёнка: Свищ Стефан (Степан)
Рождение ребёнка
1713
Сын: Свищ Максим
Отец ребёнка: Свищ Стефан (Степан)
Смерть
Неизвестно
Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет