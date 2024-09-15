Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Свищ Трофим

Отец ребёнка: Свищ Стефан (Степан)

Рождение ребёнка
1703

Сын: Свищ Матфей

Отец ребёнка: Свищ Стефан (Степан)

Рождение ребёнка
1713

Сын: Свищ Максим

Отец ребёнка: Свищ Стефан (Степан)

Смерть
Неизвестно
Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет

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