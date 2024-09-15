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Свищ Федор

Место рождения

Устивица, Полтавська область

Дата рождения

Между 1750 и 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1751

Отец: Свищ Максим

Мать: Свищ Анна Карповна

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Свищ Корней Фёдорович

Мать ребёнка: Свищ Домникия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
1777

Сын: Свищ Харитон

Мать ребёнка: Свищ Домникия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
08.01.1780

Сын: Свищ Сила

Мать ребёнка: Свищ Домникия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
24.02.1782

Сын: Свищ Иоан

Мать ребёнка: Свищ Домникия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
21.08.1788

Сын: Свищ Петр

Мать ребёнка: Свищ Домникия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
09.04.1792

Сын: Свищ Михаил

Мать ребёнка: Свищ Домникия

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Смерть
Неизвестно

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