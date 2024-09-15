Свищ Федор
Место рождения
Дата рожденияМежду 1750 и 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1751
Отец: Свищ Максим
Мать: Свищ Анна Карповна
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
До 1775
Мать ребёнка: Свищ Домникия
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
1777
Сын: Свищ Харитон
Мать ребёнка: Свищ Домникия
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
08.01.1780
Сын: Свищ Сила
Мать ребёнка: Свищ Домникия
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
24.02.1782
Сын: Свищ Иоан
Мать ребёнка: Свищ Домникия
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
21.08.1788
Сын: Свищ Петр
Мать ребёнка: Свищ Домникия
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
09.04.1792
Сын: Свищ Михаил
Мать ребёнка: Свищ Домникия
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Смерть
Неизвестно