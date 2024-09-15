Свищ Анна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свищ Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен
Отец ребёнка: Свищ Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свищ Карп
Отец ребёнка: Свищ Максим
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Свищ Максим
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751
Сын: Свищ Федор
Отец ребёнка: Свищ Максим
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Свищ Максим
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Смерть
Неизвестно