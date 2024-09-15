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Свищ Анна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

1744 г.р.
Между 1750 и 1751 г.р.
1752 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищ Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен

Отец ребёнка: Свищ Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свищ Карп

Отец ребёнка: Свищ Максим

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Свищ Максим

Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751

Сын: Свищ Федор

Отец ребёнка: Свищ Максим

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский повет
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Свищ Максим

Устивица, Полтавська область
Устивица, Полтавская губерния, Миргородский пове
Смерть
Неизвестно

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