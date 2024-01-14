Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиДо 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Иван
Мать: Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Андриан
Мать ребёнка: Татьяна Софроновна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Алесандра
Мать ребёнка: Татьяна Софроновна
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Фёдор
Мать ребёнка: Татьяна Софроновна
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Татьяна Софроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Софроновна
Смерть
До 1812