Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим

Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

До 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1716 г.р.

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Иван

Мать: Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Андриан

Мать ребёнка: Татьяна Софроновна

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Алесандра

Мать ребёнка: Татьяна Софроновна

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Фёдор

Мать ребёнка: Татьяна Софроновна

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Татьяна Софроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Софроновна

Смерть
До 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close