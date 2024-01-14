Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Максим
Мать: Татьяна Софроновна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Егор
Мать ребёнка: Неонила Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Максим
Мать ребёнка: Неонила Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Неонила Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Семёновна
Смерть
Около 1830