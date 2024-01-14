Андриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1812 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Максим

Мать: Татьяна Софроновна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Егор

Мать ребёнка: Неонила Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Максим

Мать ребёнка: Неонила Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Неонила Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Семёновна

Смерть
Около 1830
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