Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор

Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Максим

Мать: Татьяна Софроновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close