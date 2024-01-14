Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиДо 1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Константин
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Автоном (Артамон)
Мать ребёнка: Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Максим
Мать ребёнка: Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Матрона Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Матрона Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Захаровна
Смерть
До 1777