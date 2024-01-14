Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

До 1777

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

Около 1716 г.р.

Дети

Около 1738 г.р.
Около 1740 г.р.
Около 1743 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1751 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Константин

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Автоном (Артамон)

Мать ребёнка: Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Максим

Мать ребёнка: Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Матрона Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Матрона Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Захаровна

Смерть
До 1777
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