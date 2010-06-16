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Невенченко Павел Константинович

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Место рождения

Леонтьевское, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

22.09.1937

Дата смерти

16.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937

Отец: Невенченко Константин Пантелеевич

Мать: Невенченко Анна Федоровна

Леонтьевское, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невенченко Валентина Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невенченко Валентина Васильевна

Образование
Неизвестно
Иркутское военное авиационно-техническое училище (ИВАТУ)
Смерть
16.06.2010
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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