Невенченко Павел Константинович
Место рождения
Дата рождения22.09.1937
Дата смерти16.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1937
Рождение ребёнка
01.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Невенченко Валентина Васильевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Невенченко Валентина Васильевна
Образование
Неизвестно
Иркутское военное авиационно-техническое училище (ИВАТУ)
Смерть
16.06.2010
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край