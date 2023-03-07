Невенченко Константин Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1916
Дата смерти02.11.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1916
Родился 13 августа по старому стилю
Крещение
27.08.1916
Успенская церковь станицы Белореченской
Бракосочетание
24.12.1936
Рождение ребёнка
22.09.1937
Сын: Невенченко Павел Константинович
Мать ребёнка: Невенченко Анна Федоровна
Леонтьевское, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Получение воинского звания/чина
31.12.1942
Повышение до Гвардии старшего лейтенанта
Награда
16.03.1943
Орден Красного Знамени. (Приказ войскам 51 Армии Южного фронта от 16 марта 1943 г. № 30/н)
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Образование
Неизвестно
Дивизионная школа
Образование
Неизвестно
Полковая школа
Образование
Неизвестно
5 классов
Смерть
02.11.1943
Перекоп, Армянск, Республика Крым
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Похоронен на Крымском перешейке, недалеко от села Перекоп, 1 км. севернее Турецкого вала, 500 м. западнее отметки 19,5.