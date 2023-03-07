Похоронен на Крымском перешейке, недалеко от села Перекоп, 1 км. севернее Турецкого вала, 500 м. западнее отметки 19,5.

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