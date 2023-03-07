Невенчанный Пантелеймон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невенчанный Пантелеймон Дмитриевич

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Место рождения

Лантратовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невенчанный Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Невенчаный Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Невенчанная Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1916

Сын: Невенченко Константин Пантелеевич

Мать ребёнка: Невенчанная Акилина Ивановна

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Родился 13 августа по старому стилю
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невенчанная Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власенко Евдокия

Мать ребёнка: Невенчанная Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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