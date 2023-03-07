Невенчанный Пантелеймон Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невенчанный Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Невенчаный Иван Пантелеевич
Мать ребёнка: Невенчанная Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1916
Сын: Невенченко Константин Пантелеевич
Мать ребёнка: Невенчанная Акилина Ивановна
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Родился 13 августа по старому стилю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Невенчанная Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власенко Евдокия
Мать ребёнка: Невенчанная Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно