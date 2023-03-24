Невенчаный Иван Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Рождение ребёнка
27.07.1938
Дочь: Лимаренко Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Невенчанная Мария Константиновна
Рождение ребёнка
02.10.1939
Сын: Невенчан Владимир Иванович
Мать ребёнка: Невенчанная Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно