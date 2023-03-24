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Невенчаный Иван Пантелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Невенчанный Пантелеймон Дмитриевич

Мать: Невенчанная Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1938

Дочь: Лимаренко Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Невенчанная Мария Константиновна

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.10.1939

Сын: Невенчан Владимир Иванович

Мать ребёнка: Невенчанная Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невенчанная Мария Константиновна

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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