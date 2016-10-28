Невенченко (Киптилова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невенченко (Киптилова) Валентина Васильевна

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Место рождения

хутор Восточный, Ростовская область

Дата рождения

26.04.1939

Дата смерти

28.10.2016

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1939

Отец: Киптилов Василий Савельевич

Мать: Киптилова Ксения Леонтьевна

хутор Восточный, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невенченко Павел Константинович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невенченко Павел Константинович

Смерть
28.10.2016
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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