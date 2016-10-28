Невенченко (Киптилова) Валентина Васильевна
Место рожденияхутор Восточный, Ростовская область
Дата рождения26.04.1939
Дата смерти28.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1939
хутор Восточный, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невенченко Павел Константинович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невенченко Павел Константинович
Смерть
28.10.2016
Похороны
Неизвестно