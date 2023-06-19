Киптилов Василий Савельевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1911
Дата смерти28.01.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1911
Рождение ребёнка
26.04.1939
Дочь: Невенченко Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Киптилова Ксения Леонтьевна
хутор Восточный, Ростовская область
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
22.06.1943
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Киптилова Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.11.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
28.01.1969
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно