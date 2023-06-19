Киптилов Василий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киптилов Василий Савельевич

Место рождения

Семёновка

Дата рождения

20.02.1911

Дата смерти

28.01.1969

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

1939 г.р.
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1943 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1911

Отец: Киптилый Савелий Артёмович

Мать: Киптилая Ксения Вакуловна

Рождение ребёнка
26.04.1939

Дочь: Невенченко Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Киптилова Ксения Леонтьевна

хутор Восточный, Ростовская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киптилова Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.06.1943

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Киптилова Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киптилова Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киптилова Ксения Леонтьевна

Смерть
28.01.1969
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край