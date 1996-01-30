(Киптилова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киптилова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1943

Дата смерти

30.01.1996

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1943

Отец: Киптилов Василий Савельевич

Мать: Киптилова Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.01.1996
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