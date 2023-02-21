Чередов Василий Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиДо 1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: Чередов Борис Александров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1701
Мать ребёнка: Чередова Мария
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Чередова Мария
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Чередова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
дворянин
Смерть
До 1747