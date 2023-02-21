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Чередов Василий Борисов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

До 1747

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Чередов Борис Александров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1701

Сын: Чередов Василий Васильев

Мать ребёнка: Чередова Мария

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Чередов Иван Васильев

Мать ребёнка: Чередова Мария

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Чередов Максим Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Чередова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
дворянин
Смерть
До 1747
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