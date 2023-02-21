Чередов Борис Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Борис Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1654

Дата смерти

После 1718

Пол

Мужской

Отец

Около 1619 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654

Отец: Чередов Александр Власов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Чередов Василий Борисов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Чередов Василий Борисов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Чередов Семён Борисов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Чередов Иван Борисов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
сын боярский
Смерть
После 1718
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