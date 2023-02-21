Чередов Борис Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1654
Дата смертиПосле 1718
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1654
Отец: Чередов Александр Власов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1682
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Чередов Иван Борисов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
сын боярский
Смерть
После 1718