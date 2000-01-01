Чередов Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Чередов Василий Борисов
Мать: Чередова Мария
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Чередова Настасья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Чередов Семён Иванов
Мать ребёнка: Чередова Настасья Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791