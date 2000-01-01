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Чередов Иван Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Чередов Василий Борисов

Мать: Чередова Мария

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Чередова Настасья Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Чередов Семён Иванов

Мать ребёнка: Чередова Настасья Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Настасья Евдокимова

Смерть
1791
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