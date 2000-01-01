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Чередов Семён Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Чередов Иван Васильев

Мать: Чередова Настасья Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Чередова Катерина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Чередов Семён Семёнов

Мать ребёнка: Чередова Катерина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Чередова Катерина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Агафья Семёнова

Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Татьяна Семёнова

Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чередов Иван Семёнов

Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Вера Семёнова

Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Чередов Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Катерина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анисья Иванова

Смерть
1832
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