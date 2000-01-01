Чередов Семён Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Чередова Катерина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Чередова Катерина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Чередова Катерина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Агафья Семёнова
Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Татьяна Семёнова
Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Чередов Иван Семёнов
Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Вера Семёнова
Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Чередова Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Анисья Иванова
Смерть
1832