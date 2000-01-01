Чередова Анисья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Агафья Семёнова
Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Чередов Иван Семёнов
Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Вера Семёнова
Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Семён Иванов
Смерть
Неизвестно