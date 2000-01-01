Чередова Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Анисья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Агафья Семёнова

Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Татьяна Семёнова

Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чередов Иван Семёнов

Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Вера Семёнова

Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Чередов Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Чередов Семён Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Семён Иванов

Смерть
Неизвестно
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