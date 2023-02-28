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Зарудский Михаил

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Место рождения

Монино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Зарудский Имя неизвестно

Мать: Зарудская Имя неизвестно

Монино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Около 1897

Жена: Зарудская Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
13.06.1898

Сын: Зарудский Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Зарудская Татьяна Андреевна

Батурино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
01.06.1898 по старому стилю
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Зарудский Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Зарудская Татьяна Андреевна

Батурино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Зарудский Константин Михайлович

Мать ребёнка: Зарудская Татьяна Андреевна

Батурино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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