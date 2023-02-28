Зарудский Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Зарудский Имя неизвестно
Мать: Зарудская Имя неизвестно
Бракосочетание
Около 1897
Рождение ребёнка
13.06.1898
Сын: Зарудский Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Зарудская Татьяна Андреевна
01.06.1898 по старому стилю
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Зарудский Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Зарудская Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Зарудский Константин Михайлович
Мать ребёнка: Зарудская Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно