Зарудский Леонид Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.06.1898
Дата смерти16.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1898
Отец: Зарудский Михаил
01.06.1898 по старому стилю
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
18.03.1941
Дочь: Зарудская Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Федорова Валентина Николаевна
Развод
Около 1944
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
?.09.1945
Сын: Зарудский Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Зарудская Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Зарудский Борис Леонидович
Мать ребёнка: Зарудская Валентина Ивановна
Смерть
16.02.1974