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Зарудский Леонид Михайлович

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Место рождения

Батурино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.06.1898

Дата смерти

16.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1898

Отец: Зарудский Михаил

Мать: Зарудская Татьяна Андреевна

Батурино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
01.06.1898 по старому стилю
Бракосочетание
Около 1936

Жена: Федорова Валентина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1941

Дочь: Зарудская Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Федорова Валентина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Около 1944

Жена: Федорова Валентина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1944

Жена: Зарудская Валентина Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1945

Сын: Зарудский Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Зарудская Валентина Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Зарудский Борис Леонидович

Мать ребёнка: Зарудская Валентина Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
16.02.1974
Тула, город Тула, Тульская область
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