Зарудская Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиОколо 1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1897
Муж: Зарудский Михаил
Рождение ребёнка
13.06.1898
Сын: Зарудский Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Зарудский Михаил
01.06.1898 по старому стилю
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Зарудский Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Зарудский Михаил
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Зарудский Константин Михайлович
Отец ребёнка: Зарудский Михаил
Смерть
Около 1968
Тула, город Тула, Тульская область