Зарудская Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарудская Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Около 1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1897

Муж: Зарудский Михаил

Рождение ребёнка
13.06.1898

Сын: Зарудский Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Зарудский Михаил

Батурино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
01.06.1898 по старому стилю
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Зарудский Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Зарудский Михаил

Батурино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Зарудский Константин Михайлович

Отец ребёнка: Зарудский Михаил

Батурино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Около 1968
Тула, город Тула, Тульская область
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