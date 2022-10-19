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Зарудский Константин Михайлович

Место рождения

Батурино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Зарудский Михаил

Мать: Зарудская Татьяна Андреевна

Батурино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Около 1932

Жена: Соколова Клавдия

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Зарудская Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Соколова Клавдия

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1938

Сын: Зарудский Георгий Константинович

Мать ребёнка: Соколова Клавдия

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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