Зарудский Константин Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Зарудский Михаил
Бракосочетание
Около 1932
Жена: Соколова Клавдия
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Зарудская Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Соколова Клавдия
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1938
Сын: Зарудский Георгий Константинович
Мать ребёнка: Соколова Клавдия
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
Неизвестно