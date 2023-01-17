Зарудская (Волкова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти01.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Волков Иван
Мать: Волкова Александра
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
?.09.1945
Сын: Зарудский Евгений Леонидович
Отец ребёнка: Зарудский Леонид Михайлович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Зарудский Борис Леонидович
Отец ребёнка: Зарудский Леонид Михайлович
Смерть
01.04.1973