Зарудская (Волкова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарудская (Волкова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

01.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Волков Иван

Мать: Волкова Александра

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
1944

Муж: Зарудский Леонид Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1945

Сын: Зарудский Евгений Леонидович

Отец ребёнка: Зарудский Леонид Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Зарудский Борис Леонидович

Отец ребёнка: Зарудский Леонид Михайлович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
01.04.1973
Тула, город Тула, Тульская область
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