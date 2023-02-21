Зарудская Имя неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарудская Имя неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Зарудский Михаил

Отец ребёнка: Зарудский Имя неизвестно

Монино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарудский Константин

Отец ребёнка: Зарудский Имя неизвестно

Смерть
Неизвестно
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