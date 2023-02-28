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Колупаев Николай Дмитриевич

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Место рождения

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1839 ст.

Дата смерти

До 1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839 ст.

Отец: Колупаев Дмитрий Васильевич

Мать: - Наталья Андреевна

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1859

Жена: Зыкина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
04.02.1859

Жена: Зыкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.

Дочь: Колупаева Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Зыкина Татьяна Ивановна

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.

Дочь: Колупаева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Зыкина Татьяна Ивановна

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1868 ст.

Сын: Колупаев Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Зыкина Татьяна Ивановна

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1871 ст.

Сын: Колупаев Фёдор' Николаевич

Мать ребёнка: Зыкина Татьяна Ивановна

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1896 ст.
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