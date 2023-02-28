Колупаев Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839 ст.
Дата смертиДо 1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1839 ст.
Отец: Колупаев Дмитрий Васильевич
Мать: - Наталья Андреевна
Бракосочетание
04.02.1859
Жена: Зыкина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
04.02.1859
Жена: Зыкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1859 ст.
Дочь: Колупаева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Зыкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1865 ст.
Дочь: Колупаева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Зыкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1868 ст.
Сын: Колупаев Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Зыкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1871 ст.
Сын: Колупаев Фёдор' Николаевич
Мать ребёнка: Зыкина Татьяна Ивановна
Смерть
До 1896 ст.