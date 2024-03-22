Колупаев Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.10.1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено ?.10.1811 ст.
Отец: Колупаев Василий Филиппович
Мать: - Анна Ивановна
Бракосочетание
Между 1830 и 1834
Жена: - Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Сын: Колупаев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: - Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Колупаева Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: - Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Мать ребёнка: - Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
17.11.1850 ст.
Дочь: Колупаева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: - Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно