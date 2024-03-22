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Колупаев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено ?.10.1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.10.1811 ст.

Отец: Колупаев Василий Филиппович

Мать: - Анна Ивановна

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Между 1830 и 1834

Жена: - Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.

Сын: Колупаев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: - Наталья Андреевна

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Колупаева Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: - Наталья Андреевна

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Сын: Колупаев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: - Наталья Андреевна

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1850 ст.

Дочь: Колупаева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: - Наталья Андреевна

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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