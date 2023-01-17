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- Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791 ст.

Отец: - Иван -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1811 ст.

Сын: Колупаев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Колупаев Василий Филиппович

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: Колупаева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Колупаев Василий Филиппович

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Колупаева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Колупаев Василий Филиппович

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Колупаев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Колупаев Василий Филиппович

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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