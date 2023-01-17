- Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1791 ст.
Отец: - Иван -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1811 ст.
Сын: Колупаев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Колупаев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: Колупаева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Колупаев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Колупаева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Колупаев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Отец ребёнка: Колупаев Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно