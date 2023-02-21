- Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 или 1817
Дата смерти09.05.1858 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 или 1817
Отец: - Андрей -
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1830 и 1834
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Сын: Колупаев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Колупаев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Колупаева Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Колупаев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Отец ребёнка: Колупаев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
17.11.1850 ст.
Дочь: Колупаева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Колупаев Дмитрий Васильевич
Смерть
09.05.1858 ст.