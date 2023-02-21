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- Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 или 1817

Дата смерти

09.05.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 или 1817

Отец: - Андрей -

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1830 и 1834

Муж: Колупаев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.

Сын: Колупаев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Колупаев Дмитрий Васильевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Колупаева Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Колупаев Дмитрий Васильевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Сын: Колупаев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Колупаев Дмитрий Васильевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1850 ст.

Дочь: Колупаева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Колупаев Дмитрий Васильевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.05.1858 ст.
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