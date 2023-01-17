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Колупаев Фёдор Николаевич

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Место рождения

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.06.1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1868 ст.

Отец: Колупаев Николай Дмитриевич

Мать: Зыкина Татьяна Ивановна

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Дочь: Колупаева Афанасия Фёдоровна

Мать ребёнка: - Анна Ильинична

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Сын: Колупаев Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: - Анна Ильинична

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.

Сын: Колупаев Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: - Анна Ильинична

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
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