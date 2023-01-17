Колупаев Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1868 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.
Дочь: Колупаева Афанасия Фёдоровна
Мать ребёнка: - Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Сын: Колупаев Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: - Анна Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.
Сын: Колупаев Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: - Анна Ильинична