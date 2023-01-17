- Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1873 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Дочь: Колупаева Афанасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Николаевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Сын: Колупаев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Николаевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.

Сын: Колупаев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Николаевич

Сусловская, Вятский уезд, Вятская губерния
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