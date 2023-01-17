- Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.
Дочь: Колупаева Афанасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Сын: Колупаев Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1903 ст.
Сын: Колупаев Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Колупаев Фёдор Николаевич